' Scintilla' fedelissimo di Zagaria torna a casa ma è ' ancora pericoloso'

'Scintilla', fedelissimo di Zagaria, torna a casa nella sua Capapesenna. Nonostante il suo rientro, resta ancora considerato un soggetto pericoloso a causa del suo passato e delle sue attività. La sua presenza nel territorio solleva preoccupazioni e richiama l'attenzione sulle dinamiche di criminalità organizzata che ancora persistono. È importante monitorare la situazione e mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

