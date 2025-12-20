' Scintilla' fedelissimo di Zagaria torna a casa ma è ' ancora pericoloso'
'Scintilla', fedelissimo di Zagaria, torna a casa nella sua Capapesenna. Nonostante il suo rientro, resta ancora considerato un soggetto pericoloso a causa del suo passato e delle sue attività. La sua presenza nel territorio solleva preoccupazioni e richiama l'attenzione sulle dinamiche di criminalità organizzata che ancora persistono. È importante monitorare la situazione e mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.
Il famigerato fedelissimo di Michele Zagaria, capoclan dei Casalesi, tornerà a casa nella sua Capapesenna. Scintilla, questo il soprannome del braccio destro di ‘Capastorta’ detenuto in regime di 41 bis al carcere de L’Aquila, terminerà la pena nella prossima primavera e tornerà a casa, dopo aber. 🔗 Leggi su Casertanews.it
