Sciccosa, iconica e facile da guidare.

di Giuseppe Tassi Sono passati 68 anni dal suo debutto ma è sempre lei la carta vincente di Casa Fat. E’ l’highlander 500, l’icona di stile, l’eternauta sempre pronta a reincarnarsi per dare nuove forme ai sogni dei clienti consumatori. Tutto senza rinnegare mai il proprio passato, anzi sbandierandolo con orgoglio. Una fierezza che sembra di leggere sul muso sorridente e ammiccante della nuova 500 Hybrid, invocata come la carta vincente per il pieno rilancio di Mirafori. Ma qual è la vera impronta della nuova nata di Casa Fiat? Ha poco da spartire con la 500 mild-hybrid prodotta fino ad oggi a Tychy, in Polonia, e tanto invece con la 500e, che ne condividerà la linea produttiva nello stabilimento di Mirafiori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

