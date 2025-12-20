COPPA DEL MONDO. Errore per Sofia Goggia che chiude all’ottavo posto nella gara francese di sabato 20 dicembre. Terza Vonn. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sci, in Val d’Isère Goggia sbaglia e vince l’austriaca Huetter

