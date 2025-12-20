Sci freestyle Atkin e Ferreira vincono l’halfpipe a Copper Mountain

A Copper Mountain, negli Stati Uniti, si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo di halfpipe di sci freestyle, disciplina che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Durante l'evento, Atkin e Ferreira hanno conquistato la vittoria nelle rispettive categorie.

A Copper Mountain (USA) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo statunitense Alex Ferreira ha imposto la propria legge, vincendo con il dirompente punteggio di 91.50 davanti al connazionale Hunter Hess (89.00) e al canadese Andrew Longino. Si tratta della dodicesima affermazione nel massimo circuito internazionale per il bronzo olimpico di Pechino 2022 e bronzo iridato in carica. Tra le donne, invece, la britannica Zoe Atkin ha dato vita a un dominio imbarazzante sulle nevi americane, meritandosi il gradino più alto del podio con il roboante punteggio di 89. 🔗 Leggi su Oasport.it

