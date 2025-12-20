Sci Florian Schieder terzo nella libera di Val Gardena
Roma, 20 dic. (askanews) – Florian Schieder vola sul podio della Saslong: la discesa della Val Gardena, quella integrale dopo la gara ridotta di giovedì, è sempre questione svizzera con Franjo Von Allmen a superare capitan Marco Odermatt, ma alle spalle dei due elvetici c’è il ventinovenne di Castelrotto. L’altoatesino dei Carabinieri vince la gara di tutti gli altri e dietro ai due fenomeni si fa largo per conquistare il terzo podio della carriera dopo le due meravigliose piazze d’onore raccolte sulla mitica Streif di Kitzbühel nei gennaio 2023 e 2024. Una prova maiuscola, quella di “Schiedi” che mantiene così l’Italia sul podio ai piedi del Sassolungo dopo i terzi posti di Paris nella prima discesa e di Franzoni nel superG di ieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
