Schlein Manovra pessima Meloni fa cassa sulle pensioni

La manovra approvata dal governo è stata definita da alcuni come la peggiore degli ultimi decenni, sia per la qualità delle scelte che per le modalità di approvazione. Le decisioni prese avranno ripercussioni sulle diverse fasce della popolazione, in particolare sui pensionati. La discussione resta aperta e critica, evidenziando le preoccupazioni di chi teme effetti negativi a lungo termine. Schlein commenta: “Manovra pessima, Meloni fa cassa sulle pensioni”.

ROMA (ITALPRESS) – " Una manovra pessima, la peggiore degli ultimi decenni per qualità delle scelte e forzature parlamentari. E con un colpo di coda il governo trova qualche risorsa in più facendo cassa sulle pensioni degli italiani, di chi ha lavorato e fatto sacrifici per una vita. Anche stavolta a pagare il conto saranno sempre i soliti: pensionati e lavoratori dipendenti. Mentre la manovra aiuta di più i più ricchi, dando 440 euro in più all'anno a chi ne guadagna 199.000. Zero crescita, nessuna visione di rilancio economico, risorse del tutto insufficienti sulla sanità e i trasporti. Tagli sulla scuola, sulla povertà, sul cinema.

