Schlein e Conte è finita in disgrazia | come li hanno beccati in aula alla Camera

Il retroscena de la Stampa, pesante e piccante, è firmato da Alessandro De Angelis. Uno che di centrosinistra si intende eccome. Riassunto, brutale: tra Elly Schlein e Giuseppe Conte dopo il caso Atreju è finita male, malissimo. I leader del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, alleati sulla carta ma rivali per un pugno di voti e ambizioni (entrambi sognano Palazzo Chigi, bontà loro), pare che non abbiano più contatti diretti. " Non si telefonano, non si parlano ". Su queste basi così friabili, pare impossibile continuare a parlare di "campo largo". La dimostrazione plastica di questa spaccatura si è avuta un paio di giorni fa in Parlamento, dove si votavano le mozioni in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

