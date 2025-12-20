Schifani Con 2,4mld di avanzo la manovra 2026 sarà senza precedenti Siccità rifiuti e sviluppo capisaldi del suo governo regionale

Per investire al meglio i 2,4 miliardi dell’avanzo di bilancio, somme che saranno disponibili non appena la Corte dei conti parificherà il rendiconto della Regione, il governatore, Renato Schifani, pensa a «quattro-cinque misure d’impatto per la Sicilia». «Non faremo laghetti, fiumiciattoli o rigagnoli. Non guarderò in faccia a nessuno, sarà una manovra senza precedenti, pensando a questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

