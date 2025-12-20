Schianto tra due auto | 6 persone coinvolte caos traffico

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di forti disagi lungo l’autostrada A4 nel tratto gardesano, dove un incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione. Lo schianto si è verificato nella prima parte della giornata di oggi, sabato 20 dicembre, nel territorio comunale di Desenzano del Garda.Per cause ancora in fase di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

schianto tra due auto 6 persone coinvolte caos traffico

© Bresciatoday.it - Schianto tra due auto: 6 persone coinvolte, caos traffico

