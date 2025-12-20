Schianto tra due auto | 6 persone coinvolte caos traffico
Mattinata di forti disagi lungo l’autostrada A4 nel tratto gardesano, dove un incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione. Lo schianto si è verificato nella prima parte della giornata di oggi, sabato 20 dicembre, nel territorio comunale di Desenzano del Garda.Per cause ancora in fase di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Sant’Angelo Lodigiano, schianto tra tre auto: due feriti e sette persone coinvolte
Leggi anche: Caravaggio, scontro tra due auto e un furgone: 4 persone coinvolte e Provinciale chiusa al traffico
Incidente a Bracciano, scontro tra due auto: morto un uomo; Incidente fra due auto, una si ribalta nel fossato. Ferita una 75enne; Travolti da un'auto mentre attraversano, tre giovani in ospedale; Forte impatto tra auto e furgone, due feriti in ospedale: lunghe code sulla statale.
Schianto in viale Mentana contro le auto in sosta, due feriti - Fotogallery - Schianto in viale Mentana contro le auto in sosta: un incidente pauroso si è verificato questa mattina poco prima delle 6, quando un'auto nella curva del viale, più o meno all'altezza con stradello Sa ... gazzettadiparma.it
Schianto sulla Pedemontana, due auto coinvolte - Incidente a Mamiano di Traversetolo: un scontro tra due auto all'altezza della Fondazione Magnani Rocca, avvenuto dopo le 8 circa. gazzettadiparma.it
Schianto tra due auto in superstrada, una si ribalta e finisce nella corsia opposta - Pericoloso incidente questa mattina in superstrada, secondo quanto appreso finora lo schianto ha coinvolto due auto. laprovinciadibiella.it
Tragico schianto tra Santa Margherita Belice e Menfi, finisce con l'auto fuori strada e muore - facebook.com facebook
Schianto scooter-auto: muore a 18 anni mentre va a scuola - In Italia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.