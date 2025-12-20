Schianto nella notte tra un bus Atm e un'auto | uomo gravissimo al Niguarda

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente si è verificato questa notte in via Giovanni Celoria, zona Città Studi, a Milano. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e personale medico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai vigili del fuoco

Leggi anche: Incidente nella notte, auto si schianta contro un ostacolo: gravissimi due giovani, uno è al Niguarda

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente a Milano, schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai vigili del fuoco; Schianto contro bus Atm, un ferito grave.

schianto notte bus atmSchianto nella notte tra un bus Atm e un’auto: uomo gravissimo al Niguarda - 30 di oggi, sabato 20 dicembre, un bus Atm della linea 54 si sarebbe scontrato violentemente contro un'auto, ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.