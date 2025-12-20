Schianto davanti all' ospedale di Lecco | traffico in tilt verso la SS36
Uno schianto stradale ha causato disagi alla circolazione nel pomeriggio di sabato 20 dicembre a Lecco, in una zona nevralgica per il traffico cittadino. Lo scontro tra due veicoli è avvenuto intorno alle 14:15 in via dell'Eremo, proprio di fronte all'ospedale Alessandro Manzoni, in un punto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Schianto nella galleria Monte Barro sulla SS36: traffico in tilt a Lecco
Leggi anche: Incidente sulla SS36: traffico in tilt e due persone in ospedale
Incidente ad Abbadia: due feriti e soccorsi in azione; Incidente in zona Bione: soccorse due persone; ? Auto sbanda e si schianta di fronte a un'azienda: ragazza in ospedale; ?? Schianto sul ponte Manzoni a Lecco: due donne ferite, traffico in tilt.
Oliveto, schianto tra auto: in 2 all'ospedale - Schianto tra 3 auto a Oliveto Lario con il ferimento di due persone finite all'ospedale in condizioni di media criticità. corrieredilecco.it
+++INCIDENTE DAVANTI AL SAN CARLO: C'E' UN FERITO+++ https://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/scooter-auto-feriti-via-san-carlo.html - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.