Scandiano ospita Matera. La Sasco si gioca la Coppa.

Per il campionato di Serie A2 di hockey su pista, oggi all’inusuale orario delle 16 il Centro Palmer Roller Scandiano ospita il Roller Matera, mentre alle 20,45 la BdL Minimotor Correggio gioca sulla pista del Sandrigo. Domani a Eboli, triangolare di Coppa Italia di Serie B, presente la Rotellistica Scandianese. SCANDIANO Al PalaRegnani si affrontano due squadre in testa alla classifica e a punteggio pieno e dunque potremmo definirlo il primo scontro diretto in chiave promozione, anche se il Matera ad oggi ha giocato tutte e tre le gare in casa. Nessuna novità nella lista convocati di coach Enrico Mariotti, che ha a disposizione Barbieri, Busani, Bozzetto, De Stefano, Stefani, Roca, Taiti, Tognacca, Uva e Mattia Vaccari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

