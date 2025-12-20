Scalatore accusa un malore e perdere conoscenza | a Condove interviene il soccorso alpino
Uno scalatore ha accusato un malore mentre si trovata a Condove alla falesia di Campambiardo. Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico Piemontese e il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero PiemonteL'allarme è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
