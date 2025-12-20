Scala roccia bimbo precipita e muore

10.45 A Laudes, in Val Venosta (Alto Adige), un ragazzino di 10 anni è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri mentre scalava una parete di roccia in compagnia di un amico, illeso. Stando alle prime informazioni, i due bimbi, uno di 10 e l'altro di 11 anni, si erano incontrati per andare a giocare in un parchetto. Poi hanno deciso di inoltrarsi da soli in una zona boschiva dove hanno trovato una parete di roccia Uno dei due ha perso l'equilibrio ed è caduto lungo un pendio ripido e roccioso, morendo sul posto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Scala parete roccia, muore bimbo di 10 anni in Alto Adige

Leggi anche: Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l’amico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

To the Hounds! | Critical Role | Campaign 4, Episode 9

Bambino di 11 anni muore cadendo mentre scala una roccia con un amico in Val Venosta Il piccolo precipitato per decine di metri - facebook.com facebook