Sassuolo parla Muharemovic | Tutto quello che sto facendo è anche merito del mister Yildiz e Soulé? Due sono giocatori incredibili Sul futuro…

Sassuolo, parla l’ex Juve Muharemovic: «Tutto quello che sto facendo è anche merito del mister. Yildiz e Soulé.» In un’intervista concessa a Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, Tarik Muharemovic ha ripercorso i suoi anni alla Juventus, soffermandosi sui momenti più significativi della sua crescita ma anche parla del futuro. Di seguito le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sassuolo parla muharemovic tuttoMuharemovic: "La Juve? Quando mi arrivo l''offerta dei bianconeri, non ne volli sentire altre. Yildiz? Ha qualcosa di diverso dagli altri" - Intervistato da "Sportweek", Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco classe 2003 ex Juventus, attualmente in forza al Sassuolo, ma nuovamente nel mirino dei bianconeri in ... tuttojuve.com

sassuolo parla muharemovic tuttoSassuolo, rientro Berardi e cessione Muharemovic: Carnevali svela tutto - Novità sul rientro di Berardi dall'infortunio e sulla cessione di Muharemovic a gennaio: arriva un doppio annuncio di ... fantamaster.it

sassuolo parla muharemovic tuttoIl rapporto con i compagni, i consigli di Grosso e il sogno Premier: Muharemovic si racconta - Una delle sorprese di questo campionato è senza alcun dubbio il Sassuolo che, tra i vari gioielli che sta mettendo in mostra non sta passando inosservato. tuttomercatoweb.com

