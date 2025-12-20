Il difensore bosniaco è nel mirino dell’Inter Muharemovic è uno dei pezzi pregiati del Sassuolo allenato da Fabio Grosso. Il difensore bosniaco, nel mirino soprattutto dell’ Inter, ha parlato del suo recente passato da giocatore della Juventus nell’intervista a ‘Sportweek’. Muharemovic parla del suo periodo alla Juventus (Instagram) – Calciomercato.it Giocavo nel Wolfsberger. Faccio l’esordio in prima squadra contro il Salisburgo e il giorno dopo vengo convocato per la prima volta in nazionale Under 19, per le partite contro Croazia e Arabia Saudita. Gli osservatori della Juve erano venuti a vedere un giocatore croato, ma dopo la partita mi chiama papà: ‘ Guarda che la Juventus ti vuole’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sassuolo, Muharemovic racconta tutto: “La Juve ti vuole”

