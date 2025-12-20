Sarà dura per loro Askatasuna si prepara alla piazza e guarda ai No Tav

20 dic 2025

Sono previste migliaia di persone alla manifestazione di Torino per Askatasuna, compreso un numero indefinito di antagonisti che da ieri sera è in viaggio da tutta Italia per raggiungere il punto di raccolta a Palazzo Nuovo, sede dell'università del capoluogo piemontese. " Dicono che Torino sarà la nuova Val Susa: noi dalla Val Susa abbiamo imparato a lottare a testa alta e con il sorriso. Fuori le truppe di occupazione! A sarà dura, per loro! ", è la minaccia degli antagonisti, che da giorni evocano la guerriglia dei No Tav, studiando anche strategie per portare in Vanchiglia quelle stesse strategie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sarà dura per loro". Askatasuna si prepara alla piazza e guarda ai No Tav

