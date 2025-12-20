Anche un Pontefice può trasformare le ore piccole in momenti di studio: secondo quanto riportato da Repubblica, papa Leone studia il tedesco sul popolare social network Duolingo. Come è noto Robert Francis Prevost, successore di Papa Francesco, parla già spagnolo, portoghese, italiano e francese e naturalmente l’inglese essendo cittadino statunitense. La notizia sarebbe emersa lo scorso autunno, quando un utente della piattaforma ha notato un profilo con il nome “Robert” e lo stesso account che l’allora Prevost utilizzava su Twitter prima di diventare Papa. “La particolarità – scrive il quotidiano – è che gli altri utenti hanno potuto vedere che questo misterioso collega si era esercitato poco dopo le tre del mattino, ora di Roma”, tanto che uno di loro ha ironicamente scritto: “Santo padre, sono le tre del mattino cosa sta facendo?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Santo padre, sono le tre del mattino cosa sta facendo?”, Papa Leone quando è “insonne” studia su un popolare social network

Leggi anche: Umbria, Papa Leone XIV in visita ad Assisi: “Gioia immensa accogliere il Santo Padre”

Leggi anche: Padre Fortunato Enzo, direttore della Rivista piazza san Pietro: "Le risposte di Papa Leone rappresentano e sono una luce nel buio del dolore"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Prevost sui social di notte a studiare tedesco online: “Succede quando è insonne”; Padre Pasolini: la Chiesa sia casa di tutti, comunione non è uniformità; Il Tempo: “Vaticano, parla monsignor Georg Gänswein: 'La mia verità su tre Papi'”; Privati della libertà, non della dignità.

“Santo padre, sono le tre del mattino cosa sta facendo?”, Papa Leone quando è “insonne” studia il tedesco - Come Papa Leone, successore di Papa Francesco, utilizzi Duolingo per studiare tedesco nelle ore notturne, come confermato dal fratello John Prevost. ilfattoquotidiano.it