sanlorenzo 58steel rivoluzione del design a emissione ridotte

Era difficile riuscire a far di meglio del 57Steel, ma i cantieri Sanlorenzo sono riusciti a superarsi e con il 58Steel hanno toccato il vertice della raffinatezza. Il nuovo yacht è dotato di un nuovissimo sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico, ma è soprattutto il design di Zuccon International Project a stupire, per la capacità di abbinare raffinatezza e rispetto delle proporzioni con la modernità di un progetto che guarda al futuro. Il nuovo 58Steel rappresenta un’ulteriore evoluzione di questa eredità: un metro più lungo, ma infinitamente più versatile. Il cuore di 58Steel è costituito da un rivoluzionario sistema di propulsione diesel-elettrico, il primo del suo genere su un superyacht nella linea Steel Sanlorenzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

