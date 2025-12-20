Sanità approvati nuovi accordi aziendali su welfare inclusione e valorizzazione del personale
Migliorati gli accorti aziendali all'interno di Ausl Romagna: ad annunciarlo è il sindacato Uil Fpl della Romagna. “Determinante il ruolo degli Rsu eletti nella nostra lista, che hanno ottenuto la correzione delle bozze iniziali evitando una firma frettolosa sugli accordi - spiegano i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
È stata un'altra giornata intensa in Consiglio regionale: ho presentato altri emendamenti al Piano Socio-Sanitario 2025-2030 e sono stati approvati tutti quelli dei quali sono stato promotore in questi giorni. In particolare, oggi mi sono occupato dell'interoperabil - facebook.com facebook
Approvate le direttive per l'adozione del Piano investimenti dell’Azienda sanitaria. L'impegno per l'edilizia sanitaria è pari a 71,4 milioni, mentre quello relativo alle attrezzature è di 24,7 milioni di euro x.com
