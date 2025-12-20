di Laura Valdesi SIENA Priore Luigi Sani per il prossimo biennio resta in tandem con il capitano Jacopo Gotti. Che ’accoppiata’ è la vostra? "Di amici, siamo cresciuti insieme in Contrada. Ci ritroviamo nel Drago priore e capitano. C’è sintonia. Diciamo una bella accoppiata". In cosa consiste la sinergia? "Pur ricoprendo ruoli diversi e avendo responsabilità differenti abbiamo la stessa idea di Contrada. La visione complessiva è identica. In percorsi paralleli ci ritroviamo sempre. Mai attriti e punti di vista distanti su come immaginiamo il Drago fra dieci anni. Essendo una Contrada molto giovane serve una visione in questo senso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sani, missione continuità: "Sala di rappresentanza nella sede storica. Presto l’inaugurazione"

