San Silvestro con dj e ballerine | Sarà un Capodanno in musica

Nel cuore più antico e suggestivo della città di Comacchio di Piazzetta Trepponti fervono i preparativi per l‘arrivo del nuovo anno, per far trascorrere ai comacchiesi ed ai tanti turisti, in un clima di festa, la notte più vissuta di sempre ovvero quella di San Silvestro. Musica, spettacolo ed animazione saranno al centro del Gran Capodanno 2025, organizzato da Made Eventi in collaborazione con il Comune di Comacchio con un programma, rivolto a divertire e intrattenere giovani e famiglie. Una macchina organizzativa che prenderà il via già nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 dicembre a partire fin dalle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

