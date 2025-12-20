San Mauro approva il bilancio | 11 milioni di investimenti e nessuna nuova tassa
È stato approvato in consiglio comunale, tenutosi nella serata di ieri, il Bilancio di Previsione 2025-2028 del Comune di San Mauro Pascoli. Un documento strategico che, nonostante la difficile congiuntura socio-economica, punta su una cultura partecipativa e sul rafforzamento della coesione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Bilancio, focus investimenti: 94 milioni per il 2026. Pronti i fondi per San Giuliano e piazza Marvelli
Leggi anche: L'Aca presenta il bilancio 2024: "80 milioni di ricavi, investimenti per 19 milioni"
Convocato il Consiglio Comunale per venerdì 19 dicembre 2025; Ratti: Rossella Ceruti sarà Ceo al posto di Tamborini; La giunta approva il bilancio 2026-2028: accesi mutui per oltre 8 milioni, tariffe scuolabus ritoccate; Approvato, anche col voto di Fratelli d'Italia, il bilancio previsione 2026 del Comune di Ragusa. Cassì a Bitetti: Tra persone perbene ci si capisce.
San Mauro Pascoli: 1,7 milioni di attivo - Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato i documenti fondamentali per la gestione e la programmazione futura dell’ente con, in primis, una variazione al bilancio di previsione 2025- ilrestodelcarlino.it
San Mauro Pascoli, niente aumenti Tari - A San Mauro Pascoli, in consiglio comunale sono stati approvati il rendiconto di gestione del 2024, le variazioni di bilancio... ilrestodelcarlino.it
Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2026, la manovra più ricca di sempre per San Giorgio della Richinvelda, con un valore complessivo di 11.521.877 euro. Un bilancio so - facebook.com facebook
Mauro Berruto (@mauroberruto) / Posts / X x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.