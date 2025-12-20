San Mauro approva il bilancio | 11 milioni di investimenti e nessuna nuova tassa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato in consiglio comunale, tenutosi nella serata di ieri, il Bilancio di Previsione 2025-2028 del Comune di San Mauro Pascoli. Un documento strategico che, nonostante la difficile congiuntura socio-economica, punta su una cultura partecipativa e sul rafforzamento della coesione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

san mauro approva il bilancio 11 milioni di investimenti e nessuna nuova tassa

© Cesenatoday.it - San Mauro approva il bilancio: 11 milioni di investimenti e nessuna nuova tassa

Leggi anche: Bilancio, focus investimenti: 94 milioni per il 2026. Pronti i fondi per San Giuliano e piazza Marvelli

Leggi anche: L'Aca presenta il bilancio 2024: "80 milioni di ricavi, investimenti per 19 milioni"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Convocato il Consiglio Comunale per venerdì 19 dicembre 2025; Ratti: Rossella Ceruti sarà Ceo al posto di Tamborini; La giunta approva il bilancio 2026-2028: accesi mutui per oltre 8 milioni, tariffe scuolabus ritoccate; Approvato, anche col voto di Fratelli d'Italia, il bilancio previsione 2026 del Comune di Ragusa. Cassì a Bitetti: Tra persone perbene ci si capisce.

San Mauro Pascoli: 1,7 milioni di attivo - Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato i documenti fondamentali per la gestione e la programmazione futura dell’ente con, in primis, una variazione al bilancio di previsione 2025- ilrestodelcarlino.it

San Mauro Pascoli, niente aumenti Tari - A San Mauro Pascoli, in consiglio comunale sono stati approvati il rendiconto di gestione del 2024, le variazioni di bilancio... ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.