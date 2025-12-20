San Liberato | la storia e la celebrazione del santo del 20 dicembre
. San Liberato è una figura venerata in diverse parti del mondo cristiano, celebrato il 20 dicembre. La sua storia è avvolta da un alone di mistero e devozione che ha attraversato i secoli, rendendolo un santo di grande importanza per molti fedeli. Chi era San Liberato?. San Liberato visse nel III secolo e fu uno dei primi martiri cristiani. La sua santità è legata al suo coraggio e alla sua fede incrollabile durante le persecuzioni contro i cristiani. Secondo la tradizione, San Liberato fu arrestato e torturato per la sua fede, ma non rinnegò mai le sue credenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
