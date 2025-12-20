San Giuliano | Vito Cera FdI segue il consiglio comunale in streaming Dallo stadio per tifare la Juve
San Giuliano Milanese, 20 dicembre 2025 – È la sera del 10 dicemb re, a San Giuliano si tiene il Consiglio comunale dove si discute e si vota il bilancio previsionale 2026-2028. Ci sono alcuni consiglieri che, impossibilitati a presenziare alla seduta, sono collegati da remoto. Tra questi, Vito Cera, 51 anni, esponente di Fratelli d’Italia, uno dei partiti di maggioranza che sostengono il sindaco Marco Segala. Cera, che è anche coordinatore di zona di Fratelli d’Italia, si trova in quel momento allo stadio di Torino, dove sta assistendo alla partita di Champions League Juventus-Pafos. Lo streaming del consiglio comunale restituisce l’immagine di Cera intento a seguire il match, mentre nel parlamentino di San Giuliano si discute della manovra economica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
