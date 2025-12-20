San Camillo salvo | la Provincia investe 25,8 milioni per garantire l’ospedale
La Provincia autonoma di Trento acquista l’ospedale San Camillo per 25,8 milioni di euro. La decisione, approvata dalla Giunta provinciale, mette al sicuro un presidio sanitario considerato strategico per la città e per l’intero territorio, garantendo la continuità dell’attività ospedaliera in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
