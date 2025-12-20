San Camillo salvo | la Provincia investe 25,8 milioni per garantire l’ospedale

La Provincia autonoma di Trento ha deciso di acquistare l’ospedale San Camillo per 25,8 milioni di euro, assicurando la gestione e la continuità dei servizi sanitari nella zona. Questa scelta mira a preservare un presidio fondamentale per la città e il territorio, rafforzando l’offerta sanitaria locale. La decisione, approvata dalla Giunta provinciale, rappresenta un passo importante per la sicurezza e la sostenibilità del sistema sanitario in zona.

La Provincia autonoma di Trento acquista l'ospedale San Camillo per 25,8 milioni di euro. La decisione, approvata dalla Giunta provinciale, mette al sicuro un presidio sanitario considerato strategico per la città e per l'intero territorio, garantendo la continuità dell'attività ospedaliera in.

