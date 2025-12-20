Samba do Vares

Cobacabana? No, Schiranna. Mato Grosso? Meglio il Campo dei Fiori. E poi, certo, forte quel Pelè, ma vuoi mettere con Bob Morse o Dino Meneghin? Tutti pazzi per Varese, in Brasile. Esatto: tutti pazzi per Varese, in Brasile. Non il contrario. Il mondo sta cambiando e gli scenari geopolitici evolvono ma, per quanto ben più drammatici, certi avvenimenti hanno una coerenza storico-politica. Sfugge invece a qualsiasi logica la valanga di richieste di informazioni per trasferirsi a Varese giunte dal Brasile, sfruttando la possibilità di un bando della Camera di commercio; cosa spinga una persona ad abbandonare sole, mare, spiagge, musica, natura selvaggia e ritmi di vita molto più rilassati per andare in una città prealpina con qualche bel parco, un piccolo lago e nulla più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

samba do vares

© Ilgiorno.it - Samba do Vares

