Cobacabana? No, Schiranna. Mato Grosso? Meglio il Campo dei Fiori. E poi, certo, forte quel Pelè, ma vuoi mettere con Bob Morse o Dino Meneghin? Tutti pazzi per Varese, in Brasile. Esatto: tutti pazzi per Varese, in Brasile. Non il contrario. Il mondo sta cambiando e gli scenari geopolitici evolvono ma, per quanto ben più drammatici, certi avvenimenti hanno una coerenza storico-politica. Sfugge invece a qualsiasi logica la valanga di richieste di informazioni per trasferirsi a Varese giunte dal Brasile, sfruttando la possibilità di un bando della Camera di commercio; cosa spinga una persona ad abbandonare sole, mare, spiagge, musica, natura selvaggia e ritmi di vita molto più rilassati per andare in una città prealpina con qualche bel parco, un piccolo lago e nulla più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Samba do Vares

Leggi anche: Dua Lipa in Brasile, bikini e… samba

Leggi anche: Adriano e Maicon, samba on the road: show improvvisato nel pullmino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Menù di Natale 2025 - Agriturismo La Camelia; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 19, 20 e 21 dicembre; Spaccava i mobili di casa e minacciava di morte la compagna anche davanti ai figli: arrestato.

Samba do Vares - In realtà motivi validi ce ne sono, perché il Brasile resta un Paese con ampie sacche di povertà e difficoltà strutturali, quindi è chiaro che un incentivo economico a trasferirsi in Europa possa fare ... ilgiorno.it

Samba e coriandoli conquistano Varese - Una splendida giornata di sole, tantissima gente e musica a volontà: così il carnevale bosino ha scacciato per un giorno la parola crisi Una splendida giornata di sole, tanta musica, e i bambini a ... varesenews.it

“Bossa, samba and…” sul palcoscenico di Varese Vive per la stagione musicale del 67 Jazz Club Varese - Volge ormai quasi al termine la stagione musicale del 67 Jazz Club Varese che in questo mese di maggio organizza gli ultimi tre concerti. varesenews.it

Boom di richieste soprattutto dal #Brasile dopo articoli e un servizio sulla tv nazionale dedicato a #Varese - facebook.com facebook