Nozomi Maruyama vince il duello a doppia mandata contro Nika Prevc sull’HS140 di Engelberg. La giapponese rimonta la slovena nella seconda serie realizzando un totale di 274.9 contro i 273.2 della slovena, che non è aiutata da un atterraggio men che impeccabile. Di fatto è quello che le costa la gara, dopo aver guidato in modo molto netto la serie d’apertura con tanto di HS sfiorato (139.5). Molto abile soprattutto per stile la nipponica nell’atto di compiere il sorpasso meno di un’ora dopo. E ora in Coppa del Mondo è 770-616 per la nipponica. Il gradino più basso del podio lo prende Anna Odine Stroem: per la norvegese 267 punti, con un distacco anche piuttosto elevato sul resto delle partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20

Leggi anche: Salto con gli sci, Maruyama batte Prevc in gara-1 a Klingenthal. Sieff rientra tra le prime 20

Leggi anche: Salto con gli sci, a Engelberg cambio della guardia fra le donne? Maruyama deve difendersi da Nika Prevc

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Salto con gli sci, Maruyama batte Prevc in gara-1 a Klingenthal. Sieff rientra tra le prime 20; Salto con gli sci, Nika Prevc vince il duello con Maruyama in gara-2 a Klingenthal. Sieff si conferma; Salto con gli sci, a Engelberg cambio della guardia fra le donne? Maruyama deve difendersi da Nika Prevc; Salto con gli sci, Domen Prevc fa doppietta anche a Klingenthal e va in fuga nella generale.

Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20 - Nozomi Maruyama vince il duello a doppia mandata contro Nika Prevc sull'HS140 di Engelberg. oasport.it