Tempo di lettura: 3 minuti Ancora una volta soffrendo, ancora una volta di corto muso, ancora una volta con tante, troppe paure nel finale. Ancora una volta in affanno nonostante oltre un tempo in superiorità numerica. La Salernitana saluta il 2025 con una vittoria, l’ennesima, di misura sul Foggia e chiude il girone d’andata girando a quota 38 punti, a tre lunghezze dalla vetta occupata dal Benevento in attesa del match di domani pomeriggio tra Catania ed Atalanta Under 23. La squadra di Raffaele vince grazie alla doppietta di Galo Capomaggio intervallata dal pareggio dauno realizzato da Castorri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, successo e secondo posto. Ora la partita più importante: il mercato

