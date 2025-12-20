La blusa ricamata come un cielo stellato del brand ucraino Etnodim, la collezione Let's Sparkle di forteforte per risplendere tutta la notte, e i tacchi-gioiello di Roger Vivier. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping Speciale Capodanno: i consigli del 20 dicembre

Leggi anche: Sabato shopping, speciale feste di Natale: i consigli del 6 dicembre

Leggi anche: Sabato shopping, Speciale Grande Freddo: i consigli del 22 novembre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sabato shopping Speciale Capodanno: i consigli del 20 dicembre.

Weekend di Capodanno a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 dicembre - Dopo la vigilia, Natale e Santo Stefano, sta per arrivare la fine dell'anno e sono tante le persone che hanno deciso di realizzare il viaggio dei loro sogni o trascorrere qualche giorno fuoriporta o ... ilmessaggero.it

VLOG INVERNALE: Decorare la casa, fare shopping e le vacanze di dicembre

Ci vediamo in Boutique! Sabato 20 Dicembre Shopping accompagnato da Gin Tonic/Lemon, Passatempo & Music - facebook.com facebook