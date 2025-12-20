Ruota panoramica in zona pedonale polemiche a Palermo
In piazza Andrea Camilleri, davanti al porto di Palermo, è stata installata una ruota panoramica alta quanto nove piani, in funzione fino al 10 gennaio, in occasione delle festività natalizie. Un'attrazione autorizzata dal Comune, ma che ha immediatamente acceso le polemiche. Per la Soprintendenza, l'installazione è "un ostacolo visivo e fisico", dunque "non è idonea". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
