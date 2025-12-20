Ruffini | Se ci saranno primarie di centrosinistra mi candiderò

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È lui a lanciare qualche frecciata al Pd e alla sua attuale segretaria, Elly Schlein ''Non la vedo come premier''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ruffini se ci saranno primarie di centrosinistra mi candider242

© Imolaoggi.it - Ruffini: “Se ci saranno primarie di centrosinistra mi candiderò”

Leggi anche: I taccuini di Ernesto Maria Ruffini: "Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier"

Leggi anche: Tra Ulivo e primarie, Ruffini scuote il centrosinistra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I taccuini di Ernesto Maria Ruffini: Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier.

ruffini saranno primarie centrosinistraI taccuini di Ernesto Maria Ruffini: "Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier" - "Sevirebbe un governo nazionale, non ho mai votato Dc, ho scoperto mio padre attraverso una lettera. ilfoglio.it

ruffini saranno primarie centrosinistraCentrosinistra, ora primarie su temi e nomi - La segretaria del Pd ha blindato nel partito la sua candidatura alla premiership. msn.com

Disastro Schlein: alle primarie del campo largo "stravince" Conte - La tempesta mediatica scatenata dalle "dichiarazioni" del consigliere del Quirinale Francesco Garofani ha riportato di stretta attualità la questione della leadership nel campo largo del ... ilgiornale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.