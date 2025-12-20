Ruffini | Se ci saranno primarie di centrosinistra mi candiderò
È lui a lanciare qualche frecciata al Pd e alla sua attuale segretaria, Elly Schlein ''Non la vedo come premier''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: I taccuini di Ernesto Maria Ruffini: "Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier"
Leggi anche: Tra Ulivo e primarie, Ruffini scuote il centrosinistra
I taccuini di Ernesto Maria Ruffini: Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier.
I taccuini di Ernesto Maria Ruffini: "Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier" - "Sevirebbe un governo nazionale, non ho mai votato Dc, ho scoperto mio padre attraverso una lettera. ilfoglio.it
Centrosinistra, ora primarie su temi e nomi - La segretaria del Pd ha blindato nel partito la sua candidatura alla premiership. msn.com
Disastro Schlein: alle primarie del campo largo "stravince" Conte - La tempesta mediatica scatenata dalle "dichiarazioni" del consigliere del Quirinale Francesco Garofani ha riportato di stretta attualità la questione della leadership nel campo largo del ... ilgiornale.it
