Arezzo, 20 dicembre 2025 – Aveva rubato capi per oltre 5mila euro da Sugar e bottiglie di champagne da 250 euro l'una. Due colpi in poche settimane in Corso Italia, nel cuore di Arezzo. Nei gironi scorsi un colombiano di 25 anni è stato arrestato. Il furto in negozio. Il primo episodio risale allo scorso marzo e riguarda il colpo messo a segno nel negozio Sugar di Corso Italia ad Arezzo. Secondo quanto ricostruito, un cittadino colombiano di 25 anni sarebbe riuscito a sottrarre articoli griffati per un valore complessivo di circa 5 mila euro. Il furto sarebbe avvenuto approfittando di un momento di distrazione del personale della boutique: il giovane avrebbe afferrato rapidamente alcuni prodotti esposti per poi allontanarsi dal negozio senza essere fermato, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubò capi per 5mila euro in negozio e bottiglie di vino da 250 euro: arrestato

