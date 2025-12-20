Rubio | regime venezuelano intollerabile per gli Usa

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli Stati Uniti il regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro è “intollerabile”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa. “Potete interpretare come volete” il fatto che la capo di gabinetto della Casa Bianca, Susie Wiles, abbia suggerito in un’intervista che il vero obiettivo degli attacchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Usa-Venezuela, Rubio: “Nulla ci impedisce di imporre blocco navale sul loro petrolio”.

