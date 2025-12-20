Rubio | regime venezuelano intollerabile per gli Usa
Per gli Stati Uniti il regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro è “intollerabile”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa. “Potete interpretare come volete” il fatto che la capo di gabinetto della Casa Bianca, Susie Wiles, abbia suggerito in un’intervista che il vero obiettivo degli attacchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Rubio afferma che il regime venezuelano è intollerabile per gli Stati Uniti
