Rubio | regime venezuelano intollerabile per gli Usa

Venezuela risponde a Rubio dopo le accuse, 'serve mafie e mente' - Il ministro degli Esteri venezuelano, Yván Gil, ha risposto alle recenti dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, definendolo un "bugiardo patologico" e accusandolo di nutrire un "odio ... msn.com

Venezuela, Rubio: “presenza nel Paese di Iran e Hezbollah pericolo per USA” - Secondo il segretario di Stato americano, Marco Rubio, la presenza dell’Iran e del partito- strettoweb.com

Rubio afferma che il regime venezuelano è intollerabile per gli Stati Uniti

Washington continua la sua guerra contro la Corte penale internazionale (Cpi) a difesa di Israele: il segretario di stato Marco Rubio ha annunciato ieri sanzioni contro altri due giudici della Cpi. https://ilmanifesto.it/crimini-di-guerra-nella-striscia-sanzioni-usa-ai - facebook.com facebook

