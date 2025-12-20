Rubedo | il vino come non lo hai mai visto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RUBEDO. INVIVO VERITASInstallazione a cura di Magnitudo Aps e Flussi artsData e LuogoLUNEDÌ 22 DICEMBREOre 18.00 – 20.00Museo Irpino - Complesso Monumentale Carcere BorbonicoAvellinoInaugurazione: Lunedì 22 dicembre ore 18Innovazione Digitale a Sostegno dei Beni CulturaliL’utilizzo di sistemi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

rubedo il vino come non lo hai mai visto

© Avellinotoday.it - Rubedo: il vino come non lo hai mai visto

Leggi anche: Hai mai visto questo anime leggendario degli anni 2000? Crunchyroll lo rimuoverà dalla piattaforma

Leggi anche: Il miglior film di batman che probabilmente non hai mai visto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.