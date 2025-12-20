Rossi-Marquez abbraccio e pace | l’annuncio sorprende la MotoGP
Recenti sviluppi indicano una possibile riconciliazione tra Valentino Rossi e Marc Marquez, segnando un passo importante per la MotoGP. Dopo anni di tensioni, l’attenzione si concentra sulla possibilità di un riavvicinamento tra i due piloti, che potrebbe portare a un nuovo clima di collaborazione e rispetto. La notizia, se confermata, rappresenta un segnale positivo per il mondo delle corse. Rossi-Marquez, abbraccio e pace: l’annuncio sorprende la MotoGP.
Una pace tra Valentino Rossi e Marc Marquez è ancora possibile e potrebbe mancare poco alla riconciliazione. Un uomo che li conosce bene parla del retroscena. Anche quest’anno, benché le loro faide incredibili in pista siano lontane di 10 anni, la rivalità senza fine tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha continuato a far parlare . 🔗 Leggi su Sportface.it
“Un abbraccio tra Marc Marquez e Valentino Rossi? Credo solo nei miracoli possibili, ma…”: il Dottorcosta a MOW anche sul perdono, il suo libro, Ducati e Pecco Bagnaia che “non ha toccato il fondo”.
“Un abbraccio tra Marc Marquez e Valentino Rossi? Credo solo nei miracoli possibili, ma…”: il Dottorcosta a MOW anche sul perdono, il suo libro, Ducati e Pecco Bagnaia ... - Ci siamo fatti una chiacchierata con Claudio Marcello Costa, il Dottorcosta, che ha appena presentato un nuovo libro su Marc Marquez. mowmag.com
Marquez, niente pace con Rossi: “Penso a chi mi vuole bene. Ma difficile battere il suo record” - Reduce dal trionfale weekend del Sachsenring, Marc analizza il rapporto con gli avversari incontrati durante la carriera in MotoGP: “Dani Pedrosa mi ha insegnato tanto. gazzetta.it
“Fare pace con Rossi? Non m’interessa, non dipende solo da me”: Marquez non è cambiato, smentito Tardozzi - Quando qualcosa non dipende solo da te, non puoi dire: ‘Sono interessato’”. ilfattoquotidiano.it
Misterhelmet Magazine. . È più assurdo vedere Valentino con la Ducati che con l'Aprilia Bravo. Ducati e Rossi non si incrociano, non "matchano". La moto del cuore di Valentino resta la Yamaha. In Ducati, ora comanda Marquez. Link al video completo qui: htt - facebook.com facebook
