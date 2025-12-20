Roma straniero accoltellato in strada | è gravissimo

Nella serata di ieri, su viale Ventimiglia, è stato trovato un giovane di 28 anni, di origini straniere, in una pozza di sangue. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Su viale Ventimiglia è stato trovato il giovane, un 28enne di origini straniere, in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

