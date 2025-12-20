Roma Ranieri | In Premier spendono 60 mln per un ragazzo di 16 anni noi cerchiamo il meglio per le nostre squadre

(LaPresse) “Ero tifoso della Roma, poi sono diventato giocatore, poi allenatore, adesso dietro la scrivania. Diciamo che sono contento della mia carriera sportiva”. Così Claudio Ranieri, ricevendo il riconoscimento ‘Italiani nel mondo’, consegnatogli in occasione degli ‘Oscar dello sport’, premio ASI Sport&Cultura presso il Salone del Coni a Roma. Al dirigente giallorosso viene quindi chiesta, in merito alla sua esperienza a Leicester, una differenza tra la Serie A e la Premier: “L’Inghilterra ha i soldi. C’è poco da fare, adesso i soldi la fanno da padrone”, risponde Ranieri, aggiungendo “quando ci dicono di comprare qualcuno, pensate che il Chelsea prende dei giocatori di 16-17 anni spendendo 40-50-60 milioni per singolo giocatore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

