Roma Primavera-Verona Guidi | Sarà un test probante ci serve continuità
Dopo cinque partite senza vittoria, la Roma Primavera è tornata al successo nell’ultimo turno con un netto 5-0 contro il Monza. I giallorossi torneranno in campo domani nella diciassettesima giornata in casa contro l’Hellas Verona. Alla vigilia della gara, il tecnico della Roma Federico Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “ I ragazzi ci tenevano, come avevo detto in precedenza, a uscire da questo momento in cui non raccoglievamo quello che meritavamo sul campo. La risposta è stata positiva, sia dal punto di vista del furore agonistico sia dell’approccio e della voglia di andare a cercare il gol con insistenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
