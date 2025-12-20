Roma infortunio per Bailey dopo 20? contro la Juventus | le sue condizioni

Roma, infortunio per Bailey dopo 20 minuti contro la Juventus: le sue condizioni. Leon Bailey è entrato in campo al 53’ con l’obiettivo di dare una svolta alla partita, che all’epoca vedeva i giallorossi sotto per 1-0. Tuttavia, dopo circa 20 minuti di gioco, ha accusato un problema fisico che ha richiesto il suo allontanamento dal campo. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore.

