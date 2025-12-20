Roma infortunio per Bailey dopo 20? contro la Juventus | le sue condizioni

Roma, infortunio per Bailey dopo 20 minuti contro la Juventus: le sue condizioni. Leon Bailey è entrato in campo al 53’ con l’obiettivo di dare una svolta alla partita, che all’epoca vedeva i giallorossi sotto per 1-0. Tuttavia, dopo circa 20 minuti di gioco, ha accusato un problema fisico che ha richiesto il suo allontanamento dal campo. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore.

Leon Bailey è entrato in campo al 53’ di Juventus-Roma con l’obiettivo di dare una scossa alla partita e provare a cambiare l’inerzia dell’incontro, in quel momento sull’1-0 per i bianconeri. Il contributo dell’esterno offensivo, però, non è riuscito a incidere in modo decisivo e la sua gara si è chiusa anzitempo. Al 73’, pochi minuti dopo il raddoppio firmato da Lois Openda, il calciatore giamaicano è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Tornando in panchina, Bailey si è toccato il flessore della coscia sinistra, facendo scattare immediatamente l’allarme in casa giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

