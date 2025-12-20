Roma incendio al quinto piano in via dei Banchi Nuovi

Civitavecchia, 20 dicembre 2025 – Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, 20 dicembre, all’interno di un appartamento situato al quinto e ultimo piano di una palazzina in via dei Banchi Nuovi 19, nel centro di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 8.00, quando la Sala Operativa ha disposto l’invio di diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto. Le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione, rendendo necessario un intervento prolungato per la messa in sicurezza dell’edificio. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Al termine delle operazioni l’appartamento è stato dichiarato inagibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

