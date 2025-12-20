Roma inaugurata la nuova Piazza della Moretta
Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È stata inaugurata la nuova Piazza della Moretta, al termine di un importante intervento di riqualificazione urbana che ha interessato un'area di circa 2.162 metri quadrati, nel cuore dell'ansa barocca di Roma ( Guarda ) Il progetto ha avuto come obiettivo principale la creazione di uno spazio più funzionale, accessibile e vivibile, restituendo alla cittadinanza una piazza rinnovata, capace di coniugare decoro urbano, sicurezza e qualità dello spazio pubblico. La Presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi, ha dichiarato: “Oggi celebriamo non solo un restyling estetico e urbanistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
