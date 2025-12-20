Prima di focalizzarsi sul prossimo mercato di gennaio, la Roma dovrà ancora disputare due partite di campionato, di cui una in programma stasera, all’Allianz Stadium, contro la Juventus. Non sarà una sfida come tutte le altre per Paulo Dybala, che affronterà la sua ex squadra anche se la sensazione è che non avrà una maglia da titolare. La stagione della Joya è stata fin qui complicata, con un solo gol all’attivo, con ricorrenti voci riguardo il suo futuro. Una di queste riguarda il possibile ritorno in patria, con il Boca Juniors principale candidata e che riabbraccerebbe in fretta l’ex bianconero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il Boca non molla Dybala: pressing per il mercato di gennaio

