Roberto Petri alla guida di Assoporti | in carica dal primo gennaio

Assoporti, l’associazione dei porti italiani, ha eletto all’unanimità il nuovo presidente che entrerà in carica il primo gennaio. Si tratta di Roberto Petri, presidente di Italimmobili, 76 anni, già componente dei cda dell’Eni (dal 2011 al 2014), di Finmeccanica (dal 2005 al 2008) e Fintecna (dal 2003 al 2006) e dal 2008 al 2011 capo della segreteria dell’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa. Raccoglierà il testimone da Rodolfo Giampieri il cui mandato scadrà il 31 dicembre e che ha guidato l’associazione negli ultimi 4 anni e mezzo. “La scelta di Roberto Petri risponde alla volontà dell’assemblea degli associati di garantire continuità all’azione di Assoporti, consolidando al tempo stesso un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni, a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’Unione Europea e con l’intero cluster marittimo-portuale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

