rob reiner il figlio nick rimane in isolamento e sotto osservazione per evitare tentativi di suicidio

L'uomo, 32 anni, accusato dell'omicidio dei suoi genitori, indossa la tunica blu per evitare che metta in atto tentativi per togliersi la vita. Nick Reiner è da giorni rinchiuso nella sua cella singola del Twin Towers Correctional Facility nel cuore di Los Angeles dopo essere stato arrestato con l'accusa di aver ucciso entrambi i suoi genitori, il regista Rob Reiner e la fotografa Michele Singer. Reiner rimane sotto osservazione ed è in isolamento, obbligato ad indossare una tunica blu per la prevenzione al suicidio. L'impuntato dovrà affrontare due capi d'accusa per omicidio di primo grado in relazione alla morte di Reiner e Singer, con l'aggravante dell'uso di un coltello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

