Risse in stazione e spaccio di droga | il bilancio delle attività della Polizia di Stato

Il rapporto delle attività della Polizia di Stato a Pordenone nel corso dell'ultimo periodo evidenzia risultati significativi nel mantenimento della sicurezza pubblica. Oltre settanta arresti, più di trecento denunce e cinquanta espulsioni sono alcuni dei numeri che testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine. Questi dati riflettono gli sforzi continui per garantire un ambiente più sicuro per la comunità. Risse in stazione e spaccio di droga rappresentano solo alcune delle problematiche affrontate.

Oltre settanta arresti; più di trecento denunce e cinquanta espulsioni. Sono solo alcuni dei numeri presentati nel corso dell'incontro avvenuto nella giornata di sabato 20 dicembre in questura a Pordenone. Giuseppe Solimene, che a fine anno lascerà il suo incarico, ha illustrato le principali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Risse in stazione e spaccio di droga: il bilancio delle attività della Polizia di Stato Leggi anche: Spaccio e consumo di droga sulle scalinate della stazione: "E' inacettabile" Leggi anche: Tre arresti per spaccio di droga dopo il blitz della polizia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In casa chili di droga. Hashish e marijuana tra le stanze e il garage: nei guai un 45enne; Rissa e droga: doppia denuncia e bar vietati per un 24enne. Spaccio di droga, bivacchi e risse. Il menù della stazione non cambia - Le segnalazioni raccolte parlano di episodi ricorrenti nonostante gli sforzi della forze dell’ordine. lanazione.it Risse, droga, rischi del web: la questura di Pordenone focalizza sui giovani - Sul consumo di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato è riuscita a contenere il fenomeno collaborando con la Procura della Repubblica locale, con alcune indagini che sono ancora in corso. rainews.it

In casa chili di droga. Hashish e marijuana tra le stanze e il garage: nei guai un 45enne - Crema, l’ultimo fine settimana è stato molto “agitato“ in città. msn.com

RISSE IN STAZIONE, ARRESTATI 4 MINORI, QUESTORE: «PREOCCUPATO PER QUESTA DEVIANZA GIOVANILE» #cronaca #cronacanera #news #giovani #arresto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.