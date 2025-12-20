rissa e spari in strada a cagliari coinvolto un 17enne

AGI - Un regolamento di conti rapido e violento ha scosso la serata di ieri in via Schiavazzi, nel cuore del quartiere Sant’Elia a Cagliari. Erano circa le 19:40 quando la quiete nei pressi di un bar locale è stata interrotta dalle urla di una rissa, culminata in pochi istanti con l’esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura, la spedizione punitiva è stata la risposta a un precedente diverbio avvenuto appena trenta minuti prima, durante il quale una delle vittime aveva aggredito fisicamente uno dei futuri assalitori. 🔗 Leggi su Agi.it

