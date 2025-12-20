Rissa a colpi di spranga | quattro denunciati dall' Arma

Nella zona vicina allo scalo ferroviario di Padova, si è verificata una rissa che ha coinvolto più persone e si è conclusa con quattro denunce da parte delle forze dell'ordine. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza pubblica nella zona, dove le autorità continuano a monitorare la situazione. Rissa a colpi di spranga: quattro denunciati dall'Arma.

Ancora un momento di emergenza nella "zona rossa" di Padova nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la strada più seguita è quella di un regolamento di conti legata al controllo delle piazze di spaccio. I carabinieri del Radiomobile hanno.

