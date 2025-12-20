rispunta il condono del 2003 manovra nel caos poi il dietrofront della maggioranza

Roma, 20 dicembre 2025 – Altissima tensione in Commissione Bilancio al Senato, dove si stanno limando i dettagli per trovare una quadra sulla manovra 2026. Nel pomeriggio è spuntato di nuovo un emendamento alla legge di Bilancio che conteneva la norma per riaprire i termini del condono edilizio del 2003, testo che nei giorni scorsi era stato ritirato. Si trattava di una proposta a firma Fratelli d’Italia, riformulata dal Governo. La mossa della maggioranza ha innescato la dura protesta delle opposizioni che parlavano di "forzatura gravissima" e annunciavano “ostruzionismo” a oltranza. “Staremo qui giorno e notte”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Manovra: aumentano i tagli all’anticipo pensionistico per i precoci. Rispunta l’emendamento sul condono, opposizione all’attacco; Manovra, aiuti imprese e Tfr, salta pensione vecchiaia anticipata con fondi complementari.

